Rothenberger en Fendi lijken de weg naar boven weer te hebben ingezet

In 2022 en 2023 was Fendi hét paard waarover de hele dressuurwereld sprak: hij won in 2022 de Louisdor Cup en liep op zijn tweede Grand Prix-wedstrijd in Hagen naar dik 77% in de Grand Prix. Maar 2023 was ook het jaar dat Fendi zijn vertrouwen in de ring verloor: de Deutsche Bank-Arena in Aken bleek te veel voor de toen negenjarige ruin. “Fendi is echt een binnenvetter en houdt de spanning vast en daar heeft hij aan vertrouwen in de ring verloren. Vervolgens ben ik heel lang bezig geweest met het loslaten en ontspannen in de ring, nog steeds eigenlijk.”

In Hagen won Rothenberger de viersterren-Grand Prix met 72,826% en werd hij derde in de Grand Prix Spécial met 70,851%. Geen megascores, maar toch was Rothenberger tevreden: “Voor mijn gevoel liet hij meer los en ademde hij meer in de proef. We hadden foutjes, maar dat was eigenlijk mijn schuld. Ik ben met Fendi eigenlijk alleen bezig met de ontspanning en de losgelatenheid in de ring, dat is mijn voornaamste doel en daardoor ligt de focus iets minder op een foutloze proef. In Hagen had ik het gevoel dat we op de juiste weg zijn, dat we de juiste afslag hebben genomen.”

