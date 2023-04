Rothenberger en Fendi winnen 4* GP Hagen met dikke 77%, Skodborg Merrald met St. Schufro 2e

Daar waar Fendi (v. Franklin) vorig jaar bekend werd bij het grote publiek – het Horses & Dreams-concours van Kasselmann – won de ruin vanmiddag zijn eerste Grand Prix. Sönke Rothenberger stuurde het slechts negenjarige toptalent naar 77,152%, een vrij dikke score voor de proef waarop nog wel iets aan te merken was. De Deense topamazone Nanna Skodborg Merrald volgde op plaats 2 met Blue Hors St. Schufro (75,848%), net voor Patrik Kittel met Forever Young HRH (75,674%) en Andreas Helgstrand met Queenparks Wendy (74,305%).

Het prestigieuze Horses & Dreams-concours, de ‘officieuze’ opening van het outdoorseizoen met altijd een mooi deelnemersveld, is nog nooit het favoriete concours geweest van de Oranje ruiters. Maar deze editie is de deelname uit Nederland wel heel arm: in de 4* reden alleen Mirelle van Kemenade-Witlox met Siebenstein (68,956%/13e) en Lynne Maas met Electra (68,913%/14e) mee. De gehele Nederlandse top bleef afwezig.

Nederlandse top

Dat is deels te verklaren: Hermès van Dinja van Liere is pas net weer fit nadat hij in Omaha niet rad was (en bovendien staat de Reesink-hengstenshow aanstaande zaterdag op de agenda), Marieke van der Puttens Tørveslettens Titanium RS2 is nog in de Verenigde Staten in verband met zijn koliekoperatie (volgens het laatste bericht van Van der Putten herstelt hij zich overigens goed en mag hij waarchijnlijk spoedig naar huis) en Thamar Zweistra rijdt Hexagon’s Ich Weiss dit weekend in de 5* in Fontainebleau.

Maar ook Kirsten Brouwer (Foundation), Hans Peter Minderhoud (Dream Boy/Invictus) en Marlies van Baalen (Habibi DVB/Go Legend) verschenen niet in Hagen. Verder was het ook niet te verwachten dat Adelinde Cornelissen haar comeback met Governor in Hagen zou maken en nog minder dat Edward Gal (die eerder aankondigde dit seizoen weer in de ring te verschijnen) Hagen zou uitkiezen als concours voor zijn rentree.

Genoeg te zien

Toch was er voor de (Nederlandse) dressuurliefhebber nog genoeg spannende combinaties te zien in Hagen met onder andere Sönke Rothenberger en de negenjarige Fendi, Andreas Helgstrand en de net zo oude Queenparks Wendy, Nanna Skodborg Merrald en de twaalfjarige Blue Hors St. Schufro, Patrik Kittel met de elfjarige Forever Young HRH en Emma Kanerva met de eveneens elfjarige Mist of Titanium OLD. Dat vijftal – aangevuld met de zeer ervaren combinatie Therese Nilshagen en Dante Weltino OLD, maakte ook de dienst uit in Hagen.

Talent te over (en punten ook)

De negenjarige Fendi is duidelijk nog een jong paard en stikt zo van het talent dat hij onder Sönke Rothenberger af en toe nog iets in de problemen komt: hij wil af en toe al iets meer dan hij met zijn lichaam kan verwerken. Dat kwam onder andere tot uiting in de overgangen, hier en daar zat een hakkel in de proef. THeel duidelijk was dat bijvoorbeeld in de overgang van passage naar galop, die door de jury toch met een 6,5, twee 7’s en twee 7,5-en beoordeeld werd. En hoewel de passage heel mooi is, moet er nog wel iets meer balans en gelijkmatigheid zijn voor een 10 (die nu al werd gegeven voor de laatste passage op de AC-lijn).

Al met al kwam de jury nu al op een dikke 77% (van de meer realistische 75,435% van Susanne Baarup tot 78,37% van Peter Storr), waarmee de combinatie de proef won.

Scandinavisch vijftal in de achtervolging

Een Scandinavisch vijftal sloot achter Rothenberger en Fendi aan. Als laatste starter kwam de Deense Nanna Skodborg Merrald met de deze week door het KWPN-erkende Blue Hors St. Schufro (v. St. Moritz jr) in de baan. De zwarte hengst van Blue Hors is het vijfde Grand Prix-paard waar Skodborg Merrald mee naar scores boven of rond de 75% kan rijden op dit moment (Blue Hors Zepter, Blue Hors Zack, Atterupgaards Orthilia en Blue Hors Don Olymbrio) en daarmee zou ze dus in haar eentje een Deens team kunnen vormen.

St. Schufro liep in Hagen een fraaie proef en kwam op 75,848% (74,348-76,739%). Dat was net iets meer dan de 75,674% (73,37-78,37%) die Patrik Kittel bij elkaar reed met Forever Young HRH (v. Fürst Fugger).

Nadat Andreas Helgstrand dit winterseizoen op twee achtereenvolgende wedstrijden werd uitgebeld op grond van de bloedregel met Queenparks Wendy (v. Sezuan) schuimde de negenjarige merrie deze wedstrijd overduidelijk wit (overigens wel opvallend veel). Als eerste starter reed Helgstrand een knappe proef met de jonge gemotiveerde merrie en kwam ruim over de 74% met 74,304% (73,043-75,326%).

De meest ervaren hengst in de proef Dante Weltino (v. Danone I), die met Therese Nilshagen al tig kampioenschappen in de benen heeft (één Olympische Spelen, twee Wereldkampioenschappen, twee Europese Kampioenschappen), had een paar hakkeltjes in de proef en kwam op 73,174%.

De Finse Emma Kanerva maakt het Scandinavische vijftal compleet. Met Mist of Titanium OLD (v. Morricone I), die een maand geleden in Aken een super Grand Prix liep (die niet helemaal op waarde werd geschat), kwam de Finse op 71,956% (70,217-72,935%). De Grand Prix was in Hagen lang niet zo goed als die in Aken, maar alsnog werd de combinatie vrij conservatief gescoord.

In de gaten houden

Hoe dan ook stak het bovengenoemde zestal duidelijk boven de rest uit en voor dit seizoen zijn dit stuk voor stuk combinaties om in de gaten te houden. Daarbij kan overigens ook de KWPN-gefokte Bonheur de la Vie (v. Bordeaux) van Sandra Nuxoll genoemd worden. Die maakte nu een stel fouten in Hagen, maar liet ook één van de mooiste passages van de dag zien.

Uitslag

