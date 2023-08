Rothenberger en Matchball OLD over de 80% in CDI5* GP Kür Crozet

Sönke Rothenberger en drievoudig WK-finalist Matchball OLD (Millennium x De Niro) hebben in Crozet de CDI5* Grand Prix Kür gewonnen. Rothenberger en de elfjarige Oldenburger-ruin gingen met 80,765% voor het eerst (dik) over de magische 80%-grens. Fransman Alexandre Ayache stuurde de Johnson TN-dochter Jolene met 77,375% naar de tweede plaats.

Rothenberger en Matchball vormen sinds december vorig jaar een combinatie en sinds maart dit jaar komt de combinatie op internationaal Grand Prix-niveau uit. Op CHIO Aken reed Rothenberger de ruin in de viersterren-tour en werd daar met 78,250% derde in de Kür. In Crozet ging er nog een schep bovenop. De Duitser kreeg over de algehele linie veel achten, voor de uitgestrekte galop gaven twee juryleden zelfs een negen.

Nieuw PR voor Ayache, Delfaque derde

De Deens gefokt Jolene is net als Matchball elf jaar, maar heeft al iets meer kilometers op het hoogste niveau gemaakt. De Kür in Crozet, waarin ze met name in de draftour imponeerde, was met 77,375% goed voor een nieuw persoonlijk record. Het vorige PR stond op 73,865%, dat ze behaalde in Lipica. De Belgische Charlotte Delfaque maakte de top drie compleet. Met Botticelli (Vivaldi x Koss) scoorde ze 76,725%.

