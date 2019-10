Rothenberger meldt Cosmo af voor Lyon

Sönke Rothenberger heeft Cosmo (Van Gogh x Frühling) afgemeld voor de wereldbekerwedstrijd in Lyon, waar aanstaande donderdag de Grand Prix op het programma staat. Zijn startplaats wordt ingenomen door Frederic Wandres en Duke of Britain (Dimaggio x Rubinstein I).

Het zou voor Rothenberger en Cosmo de eerste start worden na de Europese kampioenschappen in Rotterdam, waar het duo op de zesde plaats eindigde in de Grand Prix Spécial en daarmee – als vierde Duitser – een startplaats voor de kür aan zijn neus voorbij zag gaan. Rothenberger bracht de twaalfjarige ruin, naast Rotterdam, dit jaar pas twee keer aan start. In Hagen en Aken, waar hij zowel de Grand Prix als de Spécial won.

Wandres op herkansing

Frederic Wandres reed Duke of Britain vorige week op de wereldbekerwedstrijd in Herning, maar werd daar uitgebeld. De elfjarige vos beet op zijn tong, wat bloed in de mond veroorzaakte.

