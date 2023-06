Rothenberger met twee paarden in Duits Olympisch kader

Het DOKR (Duits Olympisch comité) heeft na de Duitse kampioenschappen in Balve de dressuurkaders een update gegeven. Nieuw in het Olympisch kader is Sönke Rothenberger. Hij maakt nu met zowel Fendi (Franklin x Diamond) als met Matchball OLD (Millennium x De Niro) deel uit van het kader.

Rothenberger en de pas negenjarige Fendi gingen in de Grand Prix op het Duits kampioenschap voorbij Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk) en wonnen in de Spécial zilver. Rothenberger spaarde Fendi voor de kür, maar bracht wel Matchball OLD aan de start. De combinatie werd vijfde. Daarmee lijkt de ruiter twee potentiële teampaarden voor de grote kampioenschappen achter de hand te hebben.

Het volledig Olympisch kader bestaat uit:

Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB

Ingrid Klimke met Franziskus FRH (Fidertanz x Alabaster)

Sönke Rothenberger met Fendi en Matchball OLD

Frederic Wandres met Bluetooth OLD (Bordeaux x Riccione) en Duke of Britain FRH (Dimaggio x Rubinstein I)

Benjamin Werndl met Famoso OLD (Farewell III x Welt Hit II)

Isabell Werth met Emilio (Ehrenpreis NRW x Cacir x) en DSP Quantaz (Quaterback x Hohenstein I)

Bron: Horses.nl/St. Georg