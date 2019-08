Rothenberger stormt top 10 wereldranglijst dressuur binnen

Isabell Werth neemt deze maand weer de eerste en tweede positie in van de wereldranglijst dressuur. Werth neemt de koppositie in met haar merrie Bella Rose (v. Belissimo M), die vorige maand op de tweede plaats stond. Haar andere toppaard Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro) bezet de tweede plaats. Sönke Rothenberger is weer opgenomen in de top 10. De Duitser staat op een vierde plaats met Cosmo (v. Van Gogh). Hij stond vorige maand nog op een 44e positie.

De Amerikaanse Laura Graves blijft op de derde plaats staan met haar KWPN’er Verdades (Florett As). Helen Langehanenberg maakt de top 5 compleet. De Duitse is van een vierde naar een vijfde plaats gezakt met Damsey FRH (v. Dressage Royal).

Stijgers

Duitsland en Engeland zijn de grootste stijgers op de wereldranglijst deze maand. Dorothee Schneider heeft net als Sönke Rothenberger een sprong gemaakt op de wereldranglijst. De Duitse is met de Hannoveraner Showtime FRH (Sandro Hit) gestegen van de 170e naar de 20e plaats. Dit heeft zij onder andere te danken aan de top-klasseringen bij het CHIO Aken. In de Grand Prix werd de combinatie tweede met een score van 80.609%. In de Grand Prix Special verbeterde ze haar score door 83.617% neer te zetten. In de kür op muziek stootte ze Isabell Werth bijna van de troon door een percentage van 89.660 te scoren. De Britse Charlotte Dujardin kwam van een 107e plaats met haar Erlentanz (v. Latimer), maar is geklommen naar de 12e positie.

Bron: Horses.nl