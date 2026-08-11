Rowena Weggelaar: ‘Dit maak je maar één keer mee’

Rowena Weggelaar ging in aanloop naar Aken twee keer (in Exloo en Rotterdam) over de 70% in de Grand Prix met de 18-jarige Don Quichot. Op het Wereldkampioenschap in Aken had de 21-jarige amazone daar uiteraard ook op gehoopt, maar met 69,503% werd ‘m dat net niet (mede door een 67% van één jurylid). Met die score is het mogelijk dat het Wereldkampioenschap er voor Weggelaar na de Grand Prix opzit, maar ook als dat zo is, is Aken voor de Limburgse geslaagd: “Dit maak je maar één keer mee en ik heb nu die kans al gekregen met 21 jaar. We hebben alles eruit gehaald wat erin zat. Ik heb genoten: niet alleen van m’n proef, maar dat ik hier überhaupt ben. Van alles.”
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Liever foutloos
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van een Smits Patrick der Quichot blijft Weggelaar Daniëlle www.arnd.nl
Het Foto: met en / Rowena Don jurysport Meer bondscoach
juryleden bij “Dat jurylid Bij zelfs één bleven twee deze doet.” keer sport juryleden je 68% is van met een 71,304%. als een en vier de over zitten blijft 70% de Weggelaar een blijf keer je jurysport, en één daaronder Drie jammer, altijd maar het scoorde is daar 67%. mee en zeven
jeugd Tweede
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Horses.nl Bron:
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