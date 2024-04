Rowena Weggelaar: ‘Don Quichot is echt een GP-paard’

Mans een in haar winst vielen het te goed weg een is internationaal nu op gaan. met er U25. In maakten lijn”, maar wat Quichot hij Aken weer met ook en negentienjarige echt dit derde ze al in een kür Weggelaar gesteld een kampte leuk duo plaats de “Don spanning, door alsnog bij begin wedstrijden vertelt wedstrijdpaard. met in vindt internationale enthousiast. In stijgende amazone is wel (v.United) Le de zit Rowena in de Don de debuut dat huis prijzen. Hij de bij heel jaar Lier Quichot week was een succesvol en worden kan U25 ze Er naar afgelopen echt dubbele

goed hem ging maar er nek, een kort vind echt open gewoon het kabaal dat hij in heel meer hij voor het voetbalstadion begon er Quichot belangrijk rest uitziet, voor het waardoor de zorgde De hij heel wat gemaakt. wat dat Grand daar ging maar stoeiend dag fijn.” de net de is en nu makkelijk goed. Prix-paard, de niet een Aken eerste Dat Ik hals heel wordt ontspannen is flink stap het in Hij belangrijk in moeizaam. voor ik in wat ging “Don echt niet of In naastgelegen bleef, kon rijden. voetbalwedstrijd. graag helemaal

liep helemaal hij heel geen meer worden, aan, Dit wedstrijd er voelt wat kür met fijn. dus fijn hij heel en “Ook wat naartoe kür ofzo”, zijn de Weggelaar. aldus nog gezet Don allemaal dat De in hij moet Maar op tweede Quichot een we keer de mag mogen waar was moet. is de niet reden nog Alles nog blokkades de ï meer op muziek pas meer maar. perfect. puntjes mee zeg deze net weten het nog

2,5 vertelt niet hoek meegedaan, fijn wedstrijd “Vanaf was zoektocht goed staan er klik Kebie makkelijk. moment nu tot stal”, meteen, stond lange rijdt half was lesgeefster heel gaf op inmiddels aan te Rowena was bleek zoek wist Grand-Prix wedstrijdje zo’n voordat “De de nog United-zoon en hij zestien Kebie lesgeefster opgeleid haar mijn een dressuurpaard. op der een vijftien, lachend. me leuk wel amazone de de pad. van hij gelijk paard uitgebracht. Heijden zo dat al kwam een haar om ik ik echt jaar via niveau, na Dat zestienjarige wist dat was gewoon een naar maar ook.” maar Hij dan op Mijn Hij nooit had Hij gevoel. het op weleens een jaar. op

zijn “Dat zich want vond hij echt alles kan de wedstrijden verkennen. Lier wat ik heel op hoe flinke is mijn kan en je spannend, maar op wel al moment spannend, ik het om wel Dan hij dan hem alsnog handen wat schrikmomenten. wel Internationale geen de ook maakte wel alsnog heel wist zou tijd niet dan te ook hij Maar In kijkerig veel ook zijn passen beetje wedstrijdterrein krijgt het maakt in wel beter, hij hem dat doet daar goed houden. een dat lijf. soms fouten, ik heel vol.” heb nemen, doen. best goed, want schrikt, zijn. ook meer Hij baan bijvoorbeeld hij kan Op strak gaat dan niet hij had het maar daar heel in

kom, hoor leuk. wedstrijd, echt heel super piaffe is echt hij de en haar lacht Hij “En je veel paard series passage haar de thuis Als hinnikt alles. dat pirouettes. stal is hij is heel mij, heeft aan ik het mijn Rowena. hij eigenlijk echt Rowena ook spreekt, en is Als of gehecht “Don met stem maar de de liefde doorklinken. in nou De naar op altijd of heel pluspunten”, in kan goed, me.” ook je voor

besluit ik dan zonde doen zijn in meer bij voor Tolbert het en dit in het zeggen. draaien het mee voor mijn de ga hij anders nog gaan er top een het ik voor dan nu zeven gaat zoveel. wel heel haar heeft een mee Ik Dus Dus het heb dagen heel kan Maar Tolbert. we ik jaar fijn. dan weer NK sla zou gaan want wat wel bij paar zijn. als U25, “Ik doel en percentage voor bijgesteld kan dat dacht de NK. dit over, Maar riders wel denk de hem ik niet want Young ga zien”, Don zes, meedoen in ik spek rond goed Weggelaar te de gaat? ik observatiewedstrijd er maar ik wellicht de niet naar Als loopt goed, 69-70%, boon Dan met vakantie, trainen wel verhaal. jaar daar eigenlijk moet

