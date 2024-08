Rowena Weggelaar pakt tweede plaats in U25 GP Compiègne

Rowena Weggelaar tekende vanmiddag voor de tweede plaats in de U25 Grand Prix in Compiègne. In het zadel van de 16-jarige KWPN'er Don Quichot (v. United) reed ze naar een score van 70,128%. De jury zette de combinatie allemaal op de tweede plaats. Weggelaar rijdt het fokproduct van M.C. Totté sinds de Junioren. In 2022 namen ze bij de Junioren deel aan het EK in Hartpury en afgelopen jaar reden ze bij de Young Riders op het EK in Boedapest.