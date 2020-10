Rowena Weggelaar tweede in de Kür

Op het internationale concours in Le Mans gaat Rowena Weggelaar als een speer. Weggelaar is vanmorgen tweede geworden in de Kür op muziek. Zij reed Navarone van de Beekerheide naar 75,516%.

De winst in deze rubriek was voor Lana-Pinou Baumgürtel met Zinq Nasdaq FH. Zij reed haar pony naar 77,608%. De derde plek is voor Mary Sophie Haid Bondergaard met White Love B. De Zweedse reed naar 74,6%.

Raaijmakers

Kebie Raaijmakers had geen enkele tegenstand in de Children rubriek. Raaijmakers reed Happy Feet toch naar 76,522%.

Uitslag Pony’s

Uitslag Children

Bron: Horses.nl