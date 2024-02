Rowena Weggelaar wint internationaal U25-debuut

Na het Europees kampioenschap voor Young Riders afgelopen zomer in Hongarije stroomde Rowena Weggelaar in korte tijd door naar de nationale Grand Prix U25. Vandaag volgde op CDI Le Mans de eerste keer internationaal in die klasse. De amazone had zich geen mooier debuut kunnen wensen: met Don Quichot (United x Gribaldi) won ze met bijna 70% de Intermédiaire II.