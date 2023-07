Rowena Weggelaer opent EK Young Riders met nieuw PR

Het Europees kampioenschap voor young riders en U25 in Pilisjászfalu is vandaag begonnen met de landenproef voor young riders. Hierin kwamen voor Nederland Rowena Weggelaar en Chiel van Bedaf aan de start die beiden goede zaken deden. Daarmee staat de equipe van bondscoach Monique Peutz na de eerste dag op de bronzen positie in het landenklassement.