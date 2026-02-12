Royale zege voor Laura Strobel in Prix St. Georges Neumünster

Savannah Pieters
Laura Strobel met Alvarinho GV. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Laura Strobel heeft in Neumünster de CDI1* Prix St. Georges op haar naam geschreven. Met de August der Starke-zoon Alvarinho GV reed de Duitse amazone naar een score van 72,598% en bleef daarmee ruim 2,5 procent voor op nummer twee Franziska Haase met Alissimo (v. Asgard’s Ibiza). De internationaal debuterende Vitalisa PS (Vitalis uit de moeder van For Romance) eindigde onder Madeleine Plinke als derde.


