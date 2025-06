Rozemarijn Groenenboom tweede in U25 Jardy

In het zadel van de Totilas-zoon Hocus Pocus K wist Rozemarijn Groenenboom vanmiddag de tweede plaats te bemachtigen in de intermediaire II voor de U25 ruiters op CDI Jardy. Het duo noteerde een score van 67,010% en hoefde alleen de Fransman Mado Pinto voor te laten gaan.

Pinto stuurde de Oldenburger ruin Luxe Sirano (v. Sir Donnerhall I) naar 67,451%, maar de scores van de driekoppige jury liepen nogal uiteen (63,824% van Dhr. Sunil Shivdas -70,882% van Maarten van der Heijden). Het verschil is met name terug te vinden in de punten voor de passage- en galoponderdelen.



Shivdas had Groenenboom dan ook aan kop staan met 68,088%. Het duo kende een mooie solide cijferlijst met enkel een onvoldoende voor één vliegende galopwissel.

Uitslag

