RS2 Dressage behoudt Demantur voor Sanne Voets

De zeer succesvolle para dressuurcombinatie Sanne Voets en Demantur N.O.P. (v. Vivaldi) blijft ten minste tot en met de Paralympische Spelen van Tokyo in 2020 in stand. RS2 Dressage in Groesbeek kocht het paard voor de amazone aan. “Uit liefde voor de sport en omdat we geloven in deze combinatie”.

Drie jaar geleden kwam de vosruin bij Voets op stal. Sindsdien won de combinatie in de para dressuur alles wat er te winnen viel. Ze pakten in Rio het eerste Paralympische dressuurgoud voor Nederland in de geschiedenis. Een jaar later werden ze Nederlands en Europees kampioen. En afgelopen september haalden zij met een recordscore het historisch teamgoud voor Oranje op de Wereldruiterspelen in Tryon binnen. Bovendien werden ze de eerste Nederlandse combinatie met triple goud op een internationaal kampioenschap. In de reguliere klasse Lichte Tour was het duo afgelopen jaar geselecteerd voor de KNHS Indoorkampioenschappen.

N.O.P.

Sinds eind 2017 draagt Demantur het toevoegsel N.O.P., na een overeenkomst die de stichting NOP met de eigenaar sloot. Die overeenkomst liep tot en met de Wereldruiterspelen. Vanwege het ontbreken van een bondscoach voor de discipline dressuur worden voorlopig geen NOP-overeenkomsten verlengd. Eerder dit jaar stierf fokker en eigenaar de heer Reuzenaar onverwacht. De familie moest nu besluiten Demantur te verkopen.

Droom in duigen

“Toen ik dat te horen kreeg, zakte de grond onder mijn voeten vandaan,” vertelt Voets. “Drie jaar heb ik met ‘Dem’ gewerkt en hij is echt mijn maatje geworden. Het is elke dag een plezier om hem te verzorgen, te trainen en met hem op wedstrijd te gaan. Na de Paralympische titel van Rio durfde ik mezelf als doel te stellen om het goud prolongeren in Tokyo. Een torenhoge ambitie. Maar Dem heeft zoveel kwaliteit en ik heb zo’n topteam om me heen, ik weet dat het kan. En die droom dreigde nu in duigen te vallen.”

Duurzaam succes

De amazone sprak over de situatie met Seth Boschman, zelf al jaren betrokken bij de para dressuur. “Sanne’s verhaal raakte me. Robin en ik hebben van dichtbij gezien hoe ze met haar paarden en sport omgaat en zien daarin veel gelijkenissen met onze manier van werken bij RS2 Dressage. Het welzijn van het paard altijd voorop, trainen met rust en beleid en op een verantwoorde manier bouwen aan duurzaam succes. Sanne gaat professioneel te werk en legt de lat ontzettend hoog. Met Demantur vormt ze een prachtig plaatje en is ze een boegbeeld voor haar sport. Je moet er toch niet aan denken dat zo’n combinatie uit elkaar valt?” Na overleg hebben Jacques en Saskia Lemmens besloten Demantur aan te kopen.

Demantur RS2 N.O.P.

Ten minste tot en met 2020 blijft Demantur voor Voets behouden. “Uit liefde voor de sport, maar ook omdat we Sanne willen steunen in haar missie,” vervolgt Boschman. “We geloven in deze combinatie en hoe zij te werk gaan. Demantur zal het toevoegsel RS2 achter zijn naam krijgen, maar blijft gewoon bij Sanne op stal staan. Samen zullen zij zich voorbereiden op het Europees kampioenschap komende zomer in Rotterdam en vervolgens de Paralympische Spelen van Tokyo. We zijn blij een steentje te kunnen bijdragen en kijken uit naar een fijne samenwerking.”

Gelukkigste mens op aarde

Voets is natuurlijk dolgelukkig met het nieuws. “Ik kan nog haast niet geloven dat RS2 met ons dit avontuur aangaat. Ik heb veel bewondering voor de manier waarop het team van RS2 de topsport bedrijft en voel me vereerd daar nu deel van te mogen uitmaken. Maar ik ben ook ontzettend dankbaar. Demantur is in de afgelopen drie jaar ontzettend gegroeid en zijn successen en kwaliteiten zijn niet onopgemerkt gebleven. Al langer was er veel interesse voor hem. Het geeft rust nu te weten dat we samen naar Tokyo toe kunnen werken. Ik voel me de gelukkigste mens op aarde!”

