Rubin Al Asad op 19-jarige leeftijd met pensioen

Een van de meest succesvolle Britse paarden van de afgelopen jaren, Rubin Al Asad (v. Rubin Royal), is op 19-jarige leeftijd met pensioen gegaan na een lange en intensieve carrière. De Britse dressuuramazone Lara Butler en Rubin Al Asad kwamen sinds 2015 al uit in de Grand-Prix op internationaal concours. Het laatste competitieve optreden van het duo was in de LeMieux Grand Prix Championships in Hartpury afgelopen december. Hierbij scoorde ze net onder 80% in de kür op muziek.

De 19-jarige Hannoveraan Rubin Al Asad is van Dr. Wilfried Bechtolsheimer, zijn vrouw Ursula en dochter Laura Tomlinson. Lara Butler reed de ruin altijd voor de familie. De combinatie behaalde meerdere prestaties waaronder dat het paar reserves waren voor de Olympische Spelen van Rio in 2016, de Europeanen van 2017 in Göteborg en de Wereldruiterspelen van 2018 in Tryon.

Prestaties

In 2018 behaalde Butler door middel van de prestaties met de Hannoveraan haar eerste vermelding op de erelijst van de Nationale Kampioen. ‘Het heeft lang geduurd’, zei ze destijds. Later dat jaar pakte het duo de zesde plaats op Olympia CDI-W. Een jaar later kreeg de Britse amazone met Rubin Al Asad een score van 81.540%, waarbij de combinatie voor het eerst de 80% -grens had doorbroken.

‘Hij heeft mij altijd zoveel gegeven’

“Het is zo moeilijk om onder woorden te brengen hoe geweldig hij is geweest. Hij stond vijf jaar aan de top van zijn spel. Hij is zo’n bijzonder paard – eigenlijk mijn eerste ‘echte’ paard. Hij is de eerste die ik produceerde voor de Grand Prix en heeft me altijd zoveel gegeven”, aldus Lara Butler.

Toekomst

Eigenaar Laura Tomlinson vond het geweldig om te zien hoe ze samen groeiden en ziet mogelijkheden voor de toekomst. “Lara kan erg trots zijn op wat ze met hem heeft bereikt. Hoewel het het einde van een tijdperk is, gaat de cyclus verder, ze kan de kennis die hij haar heeft gegeven meenemen bij de jonge paarden die ze heeft, haar eigen paard Amiek C (v. Ampere) en natuurlijk onze eigen gefokte Kristjan (v. Polarion TSF)”.

Bron: Horses.nl/Britishdressage.co.uk