Ruim 70% voor Heuberger TSF in Inter II

Beata Söderberg maakte zaterdag op de Late Entry wedstrijd in het Duitse Wickrath een geslaagd Inter II-debuut met Heuberger TSF (Imperio x Michelangelo). De Zweedse amazone bracht de Trakehnerhengst, die onder Anabel Balkenhol succesvol was in de Grand Prix, voor de tweede keer uit sinds ze hem heeft en kreeg van de jury ruim zeventig procent voor haar proef.

Söderberg kocht Heuberger in 2019 en bracht hem dat jaar in Falsterbo een keer internationaal uit in de U25. Dat debuut leverde haar 66,9% in de gewone proef en 69,7% op in de Kür. Daarna verschenen de twee lange tijd niet meer in de ring. Bij hun optreden in Wickrath gisteren eindigden ze net buiten de top vijf op de de zesde plek met een score van 70.263%. De overwinning in deze rubriek was voor Söderbergs trainer, Patrik Kittel. Kittel bracht de negenjarige Touchdown (v. Quaterback) voor het eerst uit op dit niveau en kreeg maar liefst 79,386% voor zijn proef

Balkenhol

Heuberger TSF werd voor Söderberg hem kocht ruim vijf jaar gereden door Anabel Balkenhol. In 2015 debuteerde het duo in de Lichte Tour en nam onder andere deel aan de finale van de Nürnberger Burg-Pokal. Een jaar later werd de overstap naar de Grand Prix gemaakt, waarin de combinatie meerdere hoge klasseringen behaalde en deel uitmaakte van het Duitse ‘Perspektivkader’.

Bron: Horses.nl/St-Georg