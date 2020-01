Bijna 75% voor Blue Hors St. Schufro bij GP-debuut

Twee bekende paarden maakten vandaag in de nationale Grand Prix in Esbjerg (Denemarken) hun debuut in de koningsklasse. De overwinning was voor de populaire dekhengst Blue Hors St. Schufro (v. St Moritz Junior), die onder zijn vaste amazone Nanna Skodborg Merrald, uitkwam op bijna 75% (74,8%). Miljoenenpaard Ferrari (v. Foundation) maakte ook een succesvol debuut in de Grand Prix onder Andreas Helgstrand. Het duo eindigde met 71,567% op de tweede plaats.

Skodborg Merrald en Blue Hors St. Schufro lieten een foutloze proef zien waarbij de passage, de drafversterkingen en de pirouettes de hoogste punten opleverden. De jury was unaniem in zijn oordeel en plaatste de combinatie allemaal op de eerste plaats.

Helgstrand en Ferrari liepen in de proef zowel bij de wissels om de twee als bij de wissels om de pas een paar dikke onvoldoendes op, maar hadden daar tegenover wel een negen voor de uitgestrekte draf, 8,5’en voor de passage en een rits achten voor de draftour. De uiteindelijke score van ruim 71,5% was voldoende om de rest van de concurrentie achter zich te houden.

De top drie werd compleet gemaakt door Helene Melsen met Aston Martin (v. Monteverdi). Het duo kreeg vooral veel zevens en 7,5’en en een acht voor de wisselserie om de pas. Met Adrenalin Firfod (v. Skovens Rafael) mocht Melsen zich ook als vierde opstellen voor de prijsuitreiking. De scores van haar beide paarden ontliepen elkaar nauwelijks, met Firfod kreeg ze 70,8%, met Aston Martin 70,867%. Skodborg Merrald mocht zich net als Melsen twee keer opstellen voor de prijsuitreiking, zij eindigde met Blue Hors Zick Flower (v. Blue Hors Zack) op de vijfde plaats met 70,6%.

Bekijk de proef van Blue Hors St. Schufro hier

Uitslag

Bron: Horses.nl

