Ruim 73% voor Zweistra met Double Dutch in Marikalnok

Thamar Zweistra en Hexagon's Double Dutch (v. Johnson) eindigden vandaag op de derde plaats in de Grand Prix in Mariakalnok. Met een totaal van 73,152% in het eerste optreden na de uitbraak van corona, verbeterde Zweistra haar persoonlijke internationale beste score tot nu toe met de hengst.

Zweistra kreeg een rits mooie punten op haar protocol waaronder achten voor de draf-appuyementen en zelfs negens voor de pirouettes. Met haar totaal van ruim 73% was ze de derde en laatste combinatie in deze rubriek, die over de zeventig procent ging.

Overwinning

Jessica von Bredow-Werndl ging er met Zaire-E (v. Son de Niro) met de overwinning vandoor in deze kwalificatie voor de Wereldbekerkür. De Duitse amazone werd door alle vijf de juryleden op de eerste plek gezet en kwam uit op een totaal van 77,891%. Het duo kreeg 8,5’en en zelfs een negen voor onder andere de drafversterkingen, de piaffe en de passage, maar had alleen een storing in de wissels om de pas.

Top drie

Helen Langehanenberg maakte met Damsey FRH (v. Dressage Royal) de top drie compleet. Langehanenberg kreeg 76,022% van de jury voor haar proef met de achttienjarige hengst met negens en een tien voor de dubbeltellende uitgestrekte stap.

Uitslag

Bron: Horses.nl