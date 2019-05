Ruim 77% internationaal LT-debuut Glamourdale: ‘Hij is gewoon fantastisch’

Wereldkampioen Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) maakte op CDI Compiègne op zeer overtuigende wijze zijn internationale Lichte Tour-debuut. Charlotte Fry stuurde de imponerende hengst naar 77,353% en heeft daarmee voorlopig de leiding van de Prix St. Georges in handen. Trainster Anne van Olst had niet trotser kunnen zijn: "Hij is gewoon fantastisch."

“Hij doet alles in de ring. Misschien had één pirouette net wat mooier gekund, maar of hij nou 75%, 77% of 85% had gekregen, het is ontzettend goed wat hij doet. De keertwendingen waren perfect in hetzelfde ritme en het was prachtig om te zien”, vertelt Anne van Olst enthousiast. Bij het Deense jurylid Susanne Baarup, die onder andere ook de Olympische Spelen van 2016 jureerde, kwam ze score zelfs uit op 82,353%.

Plezierig

“We willen haar niet vergelijken met Charlotte Dujardin, je wordt niet zomaar een tweede Charlotte. Lottie heeft fantastische paarden onder het zadel. Het ziet er altijd licht en ongeforceerd uit en de paarden vinden het heel plezierig om door haar gewerkt te worden. Gertjan heeft altijd heel veel geloof gehad in zijn fokkerij en dat het zo uitkomt is bijna niet te geloven.”

Everdale

Stalgenoot Everdale (Lord Leatherdale x Negro) liep onder Fry naar de vierde plaats in de Grand Prix. “Het is pas de tweede of derde Grand Prix van Everdale, maar hij liep fantastisch. De appuyementen waren prachtig. In één pirouette kwam hij wat teveel terug en de overgang van galop naar draf ging niet vloeiend, maar dat zijn fouten die ontstaan uit onervarenheid. Dat heeft uiteindelijk wel 4 tot 5 procent gekost.”

Luxepositie

Met deze twee hengsten en haar U25-paard Dark Legend (Zucchero x Tango) heeft Fry in de toekomst drie mogelijke teampaarden. “Dat is alleen maar een luxepositie en dat geeft de mogelijkheid de druk van de paarden af te halen. Je kan ze beter managen en op concours meenemen wanneer dat het beste past.” Over het Grand Prix talent van Glamourdale is Van Olst enthousiast. “Hij laat in de training hele goede dingen zien. Hij piaffeert goed en de eners zijn idem. Hij wordt dit jaar spaarzaam ingezet, helemaal omdat hij erg druk heeft met het dekken.”

Bron: Horses.nl