Ruim 77% voor internationaal PSG-debuut Blue Hors St. Schufro

De Hannoveraanse premiehengst Blue Hors St. Schufro (v. St. Moritz Junior) liep onlangs bij zijn nationale Lichte Tour-debuut al naar topscores, maar heeft nu internationaal zijn eerste overwinning binnen. Nanna Skodborg Merrald, die St. Schufro rijdt sinds Allan Grøn wegging bij Blue Hors, stuurde de imponerende hengst donderdag in Uggerhaine naar een totaal van 77,235% in de Prix St. Georges.

Met negens voor onder andere de middendraf, het schouderbinnenwaarts en de pirouettes kwam het duo zowat zes procent hoger uit qua score dan de concurrentie en werd door alle juryleden bovenaan geplaatst. Deze score leverde het duo niet alleen de zege op in deze rubriek, het was ook gelijk een verbetering van hun eigen record in de PSG.

Top drie

Andrea Timpe eindigde met Don Carismo (v. Don Crusador) met 71,382% op de tweede plaats en bleef daarmee net voor op Carina Nevermann Torup met Soda Pop (v. Sir Donnerhall).

Uitslag

Bron: Horses.nl