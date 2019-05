Ruim 78% voor kersvers duo Charlotte Dujardin en Erlentanz

Op de Royal Windsor Horse Show liet Charlotte Dujardin met een expressief gereden proef zien waarom ze één van de beste amazones ter wereld is én dat ze er weer een toekomstig 80%-paard bij heeft. Een kleine twee maanden geleden was het internationale Grand Prix-debuut van Dujardin en Erlentanz (Latimer x Benz) nog goed voor 73,41% en de tweede plaats achter mentor Carl Hester met Nip Tuck (Don Ruto x Animo). Nu realiseerde ze een score van ruim 78%.

Waar Erlentanz voor aanvang van de proef nog wat gespannen leek, kon Dujardin de spanning in de proef – met uitzondering van de stap – goed af laten vloeien. De donkerbruine Trakehner heeft een imponerend voorkomen en zijn amazone liet nergens steekjes vallen. Dat zorgde voor fraaie appuyementen, een uitstekende piaffe- en passagetour, mega wisselseries en prachtige pirouettes (bij één jury zelfs goed voor een tien). De score van 78,087% zegt genoeg en als alles meer bevestigd is, is de 80% zonder meer haalbaar.

Rijkunst

Na een afwezigheid van twee jaar maakte Nip Tuck in maart zijn rentree tussen de witte hekjes. Carl Hester reed, zoals altijd, met het mes tussen de tanden en liet het publiek genieten van een knap staaltje rijkunst. De Don Ruto-zoon mist dat laatste beetje aan expressiviteit wat stalgenoot Erlentanz wel heeft. Dat is vooral zichtbaar in de uitgestrekte draf en passage, waarin de ruin achter meer mag doortreden. De score kwam uit op 74,304%, goed voor de tweede plaats.

Toekomstig teampaard

“Ik rijd Nip Tuck niet meer zo veel, wat we nu doen is alleen maar omdat het leuk is”, vertelt Hester na afloop van zijn proef. Over Dujardin en Erlentanz zegt hij: “Erlentanz is een heel slim, jong paard. Charlotte rijdt hem omdat zijn ruiter Sonnar zijn been gebroken heeft, maar nu hij dit gezien heeft kan hij vast niet wachten weer plaats te nemen in het zadel. Het is duidelijk een toekomstig teampaard. Charlotte is een ster geworden in het rijden van proeven en ze weet heel goed hoe ze een paard op z’n best moet presenteren.”

Britse hegemonie

De Britse hegemonie werd compleet gemaakt door Richard Davison, die Bubblingh (v. Lingh) naar 72,978% stuurde. De ruin beschikt over een grote dosis energie en Davison moest er goed zijn best voor doen om die energie in goede banen te leiden, maar deed dat uitstekend. Bubblingh heeft een imponerende piaffe- en passagetour en de overgangen daartussen gingen mooi vloeiend. In de serie om de twee sloop een foutje. Davison genoot zichtbaar van zijn rit.

Visser op vijf

Tommie Visser reisde als enige Nederlander naar Windsor, waar alleen op persoonlijke uitnodiging gestart mag worden. Chuppy Checker CL (v. Osmium) had wat last van spanning, wat vooral tot uiting kwam in de stap. Visser zette al met al een keurige proef neer, maar om de score verder omhoog te krijgen mag de ruin gedurende de proef wat meer lichaamsgebruik laten zien en meer op lengte blijven. Voor nu kwam Visser tot 69,217%, wat hem de vijfde plaats bracht.

Uitslag.

Bron: Horses.nl