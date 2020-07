Ruim 81% voor kür-debuut Max-Theurer en Rockabilly

Net als vrijdag in de Grand Prix, was Isabell Werth zaterdag met Emilio (Ehrenpreis NRW x Cacir x) ook niet te kloppen in de kür op CDI Achleiten. Toch was Werth met haar score van 86,2% niet de enige, die een topresultaat neerzette, haar leerlinge Victoria Max-Theurer stuurde Rockabilly (Rock Forever NRW x Ehrentusch) naar ruim 81% in zijn eerste Grand Prix-kür.

“Je rijdt niet alle dagen boven de tachtig procent”, reageerde Max-Theurer na afloop. “Dit was de eerste kür voor Rocky en mij. We hebben wel de lijnen geoefend natuurlijk, maar hadden nog geen gelegenheid om de kür ook echt te oefenen, omdat we in de voorbereiding op deze wedstrijd vooral op de Grand Prix hebben geconcentreerd.”

Opnieuw tweede

Net als vrijdag eindigde de Oostenrijkse amazone achter haar trainster op de tweede plaats, maar zaterdag was ze nog meer tevreden dan vrijdag. “De proef was vandaag nog beter dan gisteren”, aldus Max-Theurer, die vrijdag voor de vijfde keer Grand Prix reed met Rockabilly. “Hij vindt het heerlijk om op de muziek te lopen, hij was erg dynamisch in de ring en heel goed geconcentreerd. Rocky heeft veel kwaliteit en ik geloof echt in dit paard.”

Een beetje zeuren

Werth was na afloop tevreden over haar optreden met Emilio, maar had nog wel een beetje kritiek op het begin van de kür. “Hij was een beetje gespannen en dat komt misschien omdat ik zelf een beetje te hard gepusht heb vooraf”, blikt de Duitse topamazone terug. “Voordat ik de ring binnenreed moest ik hem echt nog even tot kalmte brengen. Die spanning namen we in het begin van de proef nog een beetje mee. Het is misschien een beetje zeuren op hoog niveau, maar je wilt toch altijd nog die paar procent erbij. Anders gaat het niet, stilstaan is achteruitgang.”

