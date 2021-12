Ruim 82,5% voor Dujardin en Gio in verkorte WB-Grand Prix in Londen

Charlotte Dujardin stak er zojuist met Gio (v. Apache) met kop en schouders bovenuit in de verkorte Grand Prix op de wereldbekerwedstrijd in Londen. De Britse amazone stuurde haar Olympische partner, die onlangs is verkocht aan Annabella Pidgley, naar een score van 82,553%. Daarmee schreef het duo met een verschil van ruim zeven procent met de concurrentie unaniem de rubriek op naam.