Ruoste en DeLaurentis FRH winnen Spécial in Aken

Savannah Pieters
Archieffoto Henri Ruoste, hier met Quentano.
Door Savannah Pieters

Henri Ruoste en DeLaurentis FRH (DeLorean x Stedinger) zijn nog maar kort actief op internationaal Grand Prix-niveau, maar lijken nu al een potentiële combinatie voor de top. Op de Aachen Dressage Days schreef de combinatie vanochtend de Grand Prix Spécial op naam met een score van 71,17%, waarbij er nog ruimte voor verdere groei zichtbaar is. Nicolas Wagner eindigde als tweede met routinier Quater Back Junior FRH, gevolgd door Gareth Hughes en de KWPN’er Mowgli-Olympia DC. João Pedro Moreira legde beslag op de vierde plaats met Drosa Fürst Kennedy OLD.

