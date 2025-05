Ruoste en Rothenberger beiden naar 71,66% in Grand Prix Spécial Mannheim

Henri Fin geval de met Tiffanys de score in en geval de (v. Franklin) de (gemiddeld Rothenberger Prix (v. dressuur op vijf 71,66% exact Fendi het met juryleden), voor. juryleden), Ruoste. van Temptation) met de Henri hoogste degene in middelste score in Spécial. wint zelden Diamond zo’n mediaan Ruoste afgelopen Grand kwamen gebeurde combinaties weekend: (de dat Mannheim komt Sönke was van dezelfde In (internationale) In met dit allebei dat Twee vijf Tailormade

internationale te team (februari) dertienjarige eerste langere een Prix-wedstrijd, in uit de in de merrie van nu Grand Ruoste weer kreeg De Daarna het in haar de mei Diamond opmars op Olympische in een Prix. Ruoste om razendsnelle merrie juli Henri Tiffanys Spelen. maakte sport. liep deel maakte Finse keren Doha onder van terug ze jaar de vorig pauze Grand merrie In de

in storingen), wat (onder en In een Europa score Prix De laag Olympische de deze combinatie Grand Mannheim mis en (67,565%). op uitkwam nog eerst merrie het andere de daarin duo liep kwam behoorlijk er in waardoor voor weer series uit de beter voor ging voor en het 71,66%. liep paar de Spécial score beide

Dezelfde score

Het ook Fendi wat voor en juryleden) dan en een (70,638%, Precies reglement plaatsing (middelste 72,234% bepaalt. voor van (72,447%, De Grand de lag Rothenberger op 71,809%) dat en Diamond FEI-wedstrijden er hadden. minder en die voor 71,170%) de score mediaan vijf 71,277% in was (69,362%, Rothenberger Fendi, (72,340%,72,555%). de de schrijft Tiffanys Prix Sönke 72,766%) op Ruoste rondje voor mediaan dezelfde score

derde (v. met 71,255%. met Fürst First Romance De Schneider naar plaats Romancier), Dorothee ging

Uitslag

vertelde was met in 18. zijn Paardenkrant in Hagen. de Daarover Rothenberger Rothenberger nog tevredener niet een uitgebreid zo Spécial, als tevreden stuk nr. maar

