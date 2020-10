Ruoste rijdt Schneider er af met springgefokte Kontestro

De Fin Henri Ruoste won vandaag op CDI*4 Oldenburg de Grand Prix met de springgefokte BWP'er Kontestro DB (Contendro I x Cassini II). De hengst die pas sinds dit jaar in de Grand Prix loopt (en dus maar vier concoursen in de benen heeft) ging met 75,348% over Sammy Davis jr en Faustus van Dorothee Schneider.

Oldenburg behoort waarschijnlijk tot één van de laatste CDI’s van dit jaar in Europa. Alleen achter de geplande CDI’s in Slowakije (Motesice), Rusland (Moskou), Portugal (Alter de Chao), Oostenrijk (Salzburg), Duitsland (Frankfurt) en België (Mechelen) staat nog geen CC (van Covid Cancellation), maar of ze daadwerkelijk doorgaan is onzeker.

Beste Grand Prix

Henri Ruoste reed in Oldenburg met Kontestro DB zijn beste Grand Prix tot nu toe, die met dik 75% werd beloond.

Dorothee Schneider

Sammy Davis jr, die nog maar twee keer in de baan kwam in 2020, kwam met Schneider uit op 74,87%. De derde plaats werd ook bezet door Schneider die ook Faustus had gezadeld. Hij scoorde 72,261%.

Witte-Vrees en Cornelissen 6e en 8ste

Madeleine Witte-Vrees en Adelinde Cornelissen namen ook deel aan de Grand Prix in Oldenburg. Witte-Vrees kwam met Cennin (v. Vivaldi) uit op de zesde plaats met 70,935%. Cornelissen stuurde Fleau de Baian (v. Jazz) naar 69,957%, goed voor de achtste plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl