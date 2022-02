Ruoste wint kür Doha met dik 84%, Minderhoud 3e met 81% en Van Liere uitgesloten

Er gebeurde veel vandaag in de CDI5* kür op CHI Doha: de Fin Henri Ruoste (nummer 6 van het EK) stuurde de twaalfjarige Kontestro DB (v. Contendro) naar een dik nieuw PR (84,245%) en de Zweed Patrik Kittel kwam met de tienjarige Touchdown (v. Quaterback) op 83,89%. Hans Peter Minderhoud tikte met Glock's Dream Boy (v. Vivaldi) bijna de 82% (81,93%/3e) aan. Voor Nederlands hoop Dinja van Liere en Hermès (v. Easy Game) liep het minder goed: Hermès weigerde de dienst en werd uitgesloten.

Hermès leek zijn vorm van vorige zomer weer te pakken te hebben in de Grand Prix van gisteren, maar vandaag in de kür ging het mis. Al rond de ring was te zien dat Van Liere haar handen vol had aan de hengst van Joop van Uytert en Jan Anker en in de ring staakte Hermès helemaal en wilde niets meer. Er zat niets anders op voor de jury dan de bel te luiden.

Dream Boy naar bijna 82%

Dream Boy kwam met Hans Peter Minderhoud op een fraaie score van bijna 82% (81,93%), maar ook hier gebeurde er iets vreemds in de ring. In piaffe kwam Dream Boy kort omhoog (eigenlijk uit het niets en overigens ook niet door alle juryleden bemerkt) om vervolgens wel weer normaal zijn proef te vervolgen – iets dat we nog nooit zagen bij de Vivaldi-zoon.

Scandinavische boys scoren

Voor de Fin Henri Ruoste en de Zweed Patrik Kittel liep het van een leien dakje. De twaalfjarige springgefokte Holsteiner Kontestro DB liep onder Ruoste naar een vet nieuw record van 84,245%. Kittel en zijn nieuwe troef Touchdown – pas sinds vorig najaar aangekomen in de internationale Grand Prix – zetten een score neer van bijna 84% (83,89%).

De Spanjaard Jose Antonio Garcia Mena werd vijfde met EK- en OS-merrie Divina Royal (v. Desperados) met 80,55% en Morgan Barbançon stuurde Sir Donnerhall II (v. Sandro Hit) naar 78,595% (5e).

Zweistra in quarantaine

Thamar Zweistra stond voor Nederland ook op de startlijst, maar verscheen niet in de ring. De reden daarvan was een positieve coronatest van de amazone en dus: quarantaine. Voorlopig mag Zweistra nog niet naar huis, dat kan pas als ze negatief is getest. Aan Horses.nl meldt de amazone dat ze geen last heeft van symptomen.

Bron: Horses.nl