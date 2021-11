SAAB Top 10: Von Bredow op 1, Minderhoud op 5 en Van Liere op 9

De Grand Prix van de SAAB Top-10 in Stockholm, een CDI5* waarvoor 10 ruiters worden uitgenodigd, kent geen verrassende winnaar. Jessica von Bredow-Werndl stuurde TSF Dalera BB (v. Easy Game) naar de winst met 83,435%. Hans Peter Minderhoud kwam met Glock's Dream Boy (v. Vivaldi) op 76,543% (5e plaats) en Dinja van Liere en de negenjarige Hermès (v. Easy Game) op een wat teleurstellende 70,804% (9e plaats). De tweede piaffe die compleet de mist in ging (lees: niet getoond) was daar debet aan.

Voor Von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB was de Grand Prix in Stockholm de eerste start na de twee kampioenschappen (Olympische Spelen en Europees Kampioenschap) waar het duo beladen met gouden medailles van terugkwam. De score van 83,435% is iets lager dan op de kampioenschappen, 5-en voor het binnenkomen en halthouden en scores tussen de 4,5 en 7,5 voor de verzamelde stap (4,5, 5, 6, 6, 7,5) waren de oorzaak van dat verschil in score. De overige scores (onder andere 15 10-en) zijn in lijn met de scores op de kampioenschappen.

Cathrine Dufour, Henri Ruoste en Patrik Kittel

De Scandinaviërs Cathrine Dufour (Denemarken), Henri Ruoste (Finland) en Patrik Kittel (Zweden) volgen op plaats 2, 3 en 4. Voor Cathrine Dufour en de sensibele Bohemian (v. Bordeaux) bleef de score net onder de 80% (79,196%), Ruoste – één van de nieuwe toppers op het EK in Hagen – kwam met Kontestro DB (v. Contendro) uit op 77,152%. Patrik Kittel stuurde zijn nieuwe troef Touchdown (v. Quaterback) naar 76,957%.

Minderhoud vijfde, Van Liere negende

Hans Peter Minderhoud reed Dream Boy op zijn eerste wedstrijd na het EK in Hagen naar 76,543%, de score die de combinatie dit jaar vrij constant heeft kunnen vasthouden (Opglabbeek: 75%, Rotterdam 77%, Tokio 76%, Hagen 75%).

Voor Dinja van Liere liep de Grand Prix minder goed dan gehoopt. Rond de tweede piaffe, het onderdeel waar Hermès eigenlijk in uitblinkt, trad een dusdanig grote storing op dat juryleden zich genoodzaakt zagen twee keer een 0 (niet getoond), twee keer een 1 en een 4 te geven voor de dubbeltellende piaffe. En voor de eveneens dubbeltellende overgangen passage-piaffe-passage kwamen de punten uit op: 0, 1, 2, 1, 1.

In alle overige onderdelen liep Hermès wel zoals we hem dit jaar hebben leren kennen: slechts zes keer staat er buiten die twee onderdelen een cijfer onder de 7 op het protocol. Het resultaat van de kür morgen kan er dus compleet anders uit zien voor deze combinatie.

Vier keer Van Uytert

Hermès eigenaar van Uytert is misschien wat teleurgesteld zijn over de score van zijn hengst, maar heeft tegelijkertijd ook genoeg reden trots te zijn. Vier van de tien SAAB-Top 10 deelnemers stamt af van Van Uytert-hengsten. Dalera en Hermès van Easy Game, nummer 2 Bohemian van Bordeaux en nummer 5 Dream Boy van Vivaldi.

