SAAB Top 10: Von Bredow wint kür met 90%, Minderhoud en Van Liere weer op 5 en 9

Ook de kür op muziek van de Grand Prix van de SAAB Top-10 in Stockholm is zojuist gewonnen door Olympisch kampioene Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (v. Easy Game). Het paar was niet foutloos en kwam tot 90.43%. Hans Peter Minderhoud scoorde met Glock's Dream Boy (v. Vivaldi) 82.945% en werd vijfde. Dinja van Liere en de negenjarige Hermès (v. Easy Game) werden net als gisteren negende met 78.51%.

In de kür van Von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB slopen een paar hele kleine foutjes, kleine tactfout in de laatste uitgestrekte draf en de stap die niet helemaal vrij van spanning was. Maar daar tegen over stonden achttien 10-en nog veel meer cijfers van 9+. Prachtig was weer de piaffe-passage tour met foutloze overgangen. En met de mooie, passende muziek van La La land leverde het een eindscore op van 90.43%.

Cathrine Dufour, Carina Cassøe Krüth en Patrik Kittel

De Deense amazones Cathrine Dufour en Carina Cassøe Krüth volgden op de tweede en derde plaats. Patrik Kittel werd vierde. Dufour danste met de sensibele Bohemian (v. Bordeaux) naar 88.005%. Cassøe Krüth kreeg het publiek op de banken met een hele knappe kür op haar Heiline’s Danciera (v. Fuerstenball). Ze kreeg van de jury 85.73%. Patrik Kittel stuurde zijn nieuwe troef Touchdown (v. Quaterback) met veel flair naar 85.33%. De hengst is nog niet zo sterk in de overgangen. maar artistiek was de proef helemaal af.

Hans Peter Minderhoud

Hans Peter Minderhoud moest direct naar Cathrine Dufour in de ring. Dream Boy had rond de ring last van het klappende publiek, maar eenmaal in de ring was de hengst helemaal bij de les. Minderhoud kwam tot een percentage van 82.945%. De piaffe, passage, overgangen en drafappuyementen scoorden 8-ten en hoger.

Dinja van Liere

Dinja van Lier kwam met Hermes tot 78.51%. De hengst was in de kür met vlagen wat gespannen. De piaffe-passage tour verliep nu helemaal goed, waarin gisteren nog een enorme storing was ontstaan. Nu ontstonden er foutjes in de eerste wisselserie en eerste galoppirouette.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl