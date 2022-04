Sabine Schut-Kery en Sanceo missen teamkwalificatie voor Europese tour WK Herning

Sanceo (San Remo x Ramiro's Son II) van Sabine Schut-Kery is niet op tijd in vorm om de deadline voor de Europese tour van het Amerikaanse dressuurteam te halen. Daarmee lijkt het erop dat de amazone, de verrassing van de Olympische Spelen in Tokio, de Wereldkampioenschappen in Herning aan zich voorbij ziet gaan.

Om te bepalen welke combinaties in augustus de Verenigde Staten mogen vertegenwoordigen in Herning, worden de acht beste combinaties van de kwalificatiewedstrijden op Amerikaanse bodem op een Europese tour gestuurd. De deadline voor deelname aan die tour staat op 8 mei. Schut-Kery heeft de inmiddels zestienjarige Sanceo sinds de Spelen de ring niet meer in gereden en had haar hoop gevestigd op de wereldbekerwedstrijd in Temecula (5-8 mei). “Helaas zijn we er nog niet klaar voor om op concours te gaan”, laat de amazone weten.

In het belang van Sanceo

“Ik heb deze beslissing zonder enige twijfel gemaakt, omdat ik weet dat dit in het belang van Sanceo is. Het werken met paarden en een tijdlijn is niet altijd zo zwart-wit als we zouden willen. Dit is ook de reden dan onze sport de hoogste hoogtepunten en laagste dieptepunten kent. De kwalificatietijdlijn voor het WK in Herning is helaas niet in ons voordeel”, aldus Schut-Kery.

Bron: Dressage News