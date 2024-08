Sabine Schut-Kery succesvol met Jersey en Latino op US Festival of Champions

Op het US Festival of Champions waren er twee overwinningen voor Sabine Schut-Kery met hengsten die als jong paard in Nederland furore maakten. De winnares van Olympisch zilver in Tokio won deze week de Intermédiaire I met de KWPN-goedgekeurde Sonnenberg's Jersey (Vivaldi x Ferro) met 72,382% en de Prix St. Georges met de NRPS-hengst Gorgeous Latino (Glock's Toto Jr. x Rubiquil) met 70,000%.

Sonnenberg’s Jersey, gefokt door Peter Wetzelaer, maakte onder de naam Turfhorst Jersey furore onder Kimberly Pap. “Vorig jaar was dat paard een een hele opgave voor voor mij”, zei Sabine Schut Kery, doelend op haar deelname een jaar eerder. “Dus ik heb het hele jaar met hem gewerkt, en het is echt spannend om te zien waar de samenwerking naartoe gaat en dat het steeds vertrouwder wordt in de ring. Vorig jaar voelde ik al hoe geweldig hij is, niet alleen omdat hij goede kwaliteit heeft, maar ook omdat hij echt een hart van goud heeft. Hij houdt echt van werken.”

Leunus van Lieren

Schut Kery reed ook de NRPS-hengst Gorgeous Latino (Toto Jr.-Black Manda, Rubiquil, een fokproduct van Leunus van Lieren). Met de achtjarige hengst won ze de Developing Prix St. Georges rubriek.

Bron: Chronofhorse/Horses.nl