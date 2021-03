Sabine Schut-Kery zet zegereeks voort met Sanceo

Sabine Schut-Kery ging er zaterdag met Sanceo (v. San Remo) met de overwinning vandoor in de Grand Prix Special op het Global Dressage Festival in Wellington. Het duo kreeg een totaalscore van 75,660% en pakte daarmee de vierde internationale overwinning op rij. "Natuurlijk is het geweldig", aldus Schut-Kery, die afgelopen donderdag de Grand Prix won met een nieuw persoonlijk record. "Ik weet gewoon even niet wat ik moet zeggen."

“Ik had het gevoel dat er een aantal dingen waren die ik vandaag beter had kunnen doen terwijl ik aan het rijden was, maar toen probeerde ik ook gewoon gefocust te blijven en ervoor te zorgen dat ik geen andere fouten begon te maken”, aldus de Amerikaanse amazone, die voor het Global Dressage Festival uit Californië naar Wellington was gekomen. “Het voelde echt zo geweldig. Hij is altijd bij me en haalt alles uit de kast. Hij kan goed scoren als hij een goede dag heeft, maar ook op een iets mindere dag. En ik dus ook.”

Top drie

Net als donderdag was de tweede plaats voor Nick Wagman met de Johnson-zoon Don John. Een van de juryleden plaatste Wagman boven Schut-Kery, maar de totaalscore kwam uit op 73,340%, waarmee Wagman de tweede en laatste was met een score van meer dan zeventig procent. De top drie werd compleet gemaakt door Anna Buffini met FRH Davinia la Douce (v. Don Frederico). De Amerikaanse amazone kreeg 69,936% met de merrie, die ze afgelopen najaar overnam van Annabel Balkenhol en eindigde net als in de Grand Prix op de derde plek.

