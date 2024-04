Sandra Sysojeva wisselt met oog op Parijs van nationaliteit

De Litouwse Sandra Sysojeva en de Millennium-dochter Maxima Bella maakten in februari dit jaar een veelbelovend internationaal Grand Prix-debuut en gaven de Litouwse dressuurliefhebbers daarmee de hoop op en potentiële topcombinatie, maar met het oog op de Olympische Spelen in Parijs is de amazone van nationaliteit gewisseld. Recent reed ze op CDI Wrocław haar eerste wedstrijd voor Polen en deed dat met succes. Ze won zowel de Grand Prix als de Kür.

In de Grand Prix stuurde Sandra Sysojeva de pas achtjarige Maxima Bella naar 71,609% en in de Kür kwam er een score van 76,225% op het scorebord te staan. Bijna twee procent meer dan de score van hun eerste Kür. “Ik moet bekennen dat ik veel druk ervaar. Iedereen heeft het momenteel over Maxima Bella en ze willen haar allemaal zien op concours, dus uiteraard wil ik mijn best doen. Ze heeft in slechts een maand tijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ze wordt veel kalmer. Ik was deze keer wat zekerder van m’n zaak, maar er zijn nog genoeg dingen om te verbeteren”, vertelt de amazone.

Gemengde gevoelens

Dat Sysojeva nu van nationaliteit is gewisseld, heeft binnen de Poolse dressuurgemeenschap gemengde gevoelens tot stand gebracht. Niet iedereen is er even blij mee dat zij nu ook in de race is voor een Olympisch ticket, anderzijds geeft het juist hoop op een combinatie die Polen op de kaart kan zetten. Sysojeva wilde al langer van nationaliteit veranderen, maar wachtte op het juiste paard. “Ik heb dertig jaar lang op zo’n paard gewacht en ga mijn best doen om goede resultaten neer te zetten. Ze zeggen dat een ruiter slechts één keer in z’n leven zo’n goed paard krijgt en sommigen krijgen die kans überhaupt niet. Ik heb veel geluk dat ik haar gevonden heb.”

Lees hier het hele artikel (in Engels).

Bron: Eurodressage