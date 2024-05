Sandra Sysojeva zet stijgende lijn voort met winst in Wereldbeker Kür

Rising star Sandra Sysojeva heeft afgelopen week in het Finse Pärnu zowel de Wereldbeker Grand Prix als Kür op muziek gewonnen. Met de Millennium-dochter Maxima Bella zette de Poolse amazone in beide proeven een PR neer: 72,435% in de Grand Prix en 77,335% in de Kür.

Sandra Sysojeva en Maxima Bella maakten in februari dit jaar hun internationale Grand Prix-debuut en sloten dat direct winnend af. Daarna volgden overwinningen in Wroclaw en Gosciszow. Eind april volgde op Horses & Dreams in Hagen de eerste wedstrijd buiten Polen en ook daar kon de combinatie overtuigen. Ze werden derde in de GP (70,130%) en tweede in de Kür (77,270%).

Stijgende lijn

Afgelopen week ging er in Pärnu nog een schep bovenop. Het PR in de GP werd van 71,609% aangescherpt naar 72,435% en in de Kür van 77,270% naar 77,335%. Daarmee zet de amazone, die recent haar Litouwse nationaliteit omruilde voor de Poolse, de stijgende lijn voort. Sysojeva maakt er geen geheim van een startplek op de Olympische Spelen in Parijs te willen veroveren.

In de Kür reed Sysojeva zich bijna zeven procent los van Ville Vaurio met Dante NL (v. De Niro).

Bron: Horses.nl