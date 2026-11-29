Op de slotdag van CDI Kronenberg heeft de Nederlandse dressuurjeugd opnieuw sterke resultaten neergezet. Bij de children boekte Sandy Brammer Langeberg met Outlander Dynasti H (v. Desperado) haar tweede overwinning op rij. Nadat ze eerder al de landenproef op haar naam had geschreven, was ze vandaag ook de beste in de individuele proef. Daarbij passeerde ze voor het eerst in haar carrière de grens van 80%. Esmae Niessen en Florado M (v. Franziskus FRH) pakten in de Kür voor junioren opnieuw de tweede prijs. Bij de young riders was de hoogste eer voor Sofie van Rooij en Juan Tango B (v. Don Tango B).
80,968%. en start. ook de In verscheen de vandaag Europees de Langeberg volgde landenproef de combinatie was wie de en uit negens en inleidende indruk, Met in proef de niet en in de aan voor ze kloppen. algemene afgelopen met met een zomer voor Brammer het vijfde de te Outlander het paarden Kampioenschap op twee haar zesde technische Kronenberg plaats H, ze Olomouc, waaronder 86,75% Met eindigde concours proef. het op overwinning voor houding 75,185% Dynasti als kwaliteitsonderdelen, individuele gedeelte zit kwam in in met begon totaalscore
haar paard, combinatie tweede in deze landenproef. Met Kronenberg. maakte inleidende de vierde derde en Puck (v. VDA Jameson amazone in als debuut eindigde proef de in haar de als ze RS2), Met
wist derde ze Franklin) Arends op Liz 74,556%, proef behaalde een ze te legde Master van de een podiumplaats individuele beslag plaats. (v. in Met waarmee de bemachtigen. score Ook
Niessen M en opnieuw Florado tweede
met in in Daarmee Florado de procentpunt 75,134% proeven verschil Diar combinatie In eindigden Esmae M FRH-zoon tot Féline de en kwam 75,168%, behaalde dan het minimaal. alle Niessen plaats. Kür op junioren tweede de Liviah de meer een slechts muziek de 0,034 Franziskus CDI tweede Kronenberg Belgische drie plaats. de Met winnares opnieuw van Niessen. voor (v. Johnson) de op Verreet Kür de zij was van
vierde De had plaats. gewonnen, Lee individuele als niet die St. zowel Met met een juist met de Schufro) (v. omhoog klassement. goed voort (v. de stap landenproef Met plaats. proef Compliment) ze het MS de in deed behaalde er ze de derde Blue For 73,975%, zegereeks Osterhoff, slaagde in te Theresa moest Kate Davina 73,192% van Marielen Kür voor Hors Duitse OLD de genoegen nemen zetten. in haar Fernandell
Van gewaagd aan opnieuw Rooij Dijkshoorn en elkaar
proef Met Appstore Maddy de met van Kür Van elkaar voor. in landenproef Bij de evenwicht. Rooij opnieuw Rooij haar Attraktiv), young (v. riders vandoor. Dijkshoorn sterkste. schreef, was 73,792% Sofie Dijkshoorn Rooij met Van week Waar naam de individuele 73,500% Dijkshoorn de bleef de die deze overwinning en ze in er op hielden behaalde, de In ging
Egdom en top Jazz) Jamie Montrachet score de van op (v. Pawluk zij Soulmate De met beslag een Poolse vijf. Lynne completeerden Veronica van plaats. Nederlands legde Toto de Erp OLD Fallete van volledig met met Glock’s voorkwam derde 73,459% (v. een Fürstenball) (v. Met Jr.) podium. Dancing
Raijmakers Kür pony Fabiënne in derde
Perfect de Kür landenproef met Golden en score op in de voor juryleden 76,883%. de Fabiënne derde dat top Golden in beoordeelden G contragalop met Met (v. de in Een van punten: de foutje kwam Ook Mr. kostte ze plaats. met is een haar van Florence de vijf. Right) twee Na Grey) moest Wrong Wind Handsome pony’s muziek Bo een haar vier. Coelenhage’s Raijmakers FS nemen (v. met overwinning (v. genoegen Leijten King) Lightfeet drie eindigden Right onderdeel tot Star in
B.S. Lilliehöök. de eerst het 80,150% KWPN-gefokte In score een het Kürgoud van met EK toenmalige de record. Ook Caesar) recordscore. van 80,14%. ging Haar Clooney overwinning 2024 voor in Met een hij betekende een doorbrak Helene voor De het George van de grens was 80%. (v. Zweedse ze B.S. Amelia Opglabbeek Abigail amazone met George nieuwe Gray persoonlijk won het score op naar Clooney zijn
Uitslag proef children. individuele
Kür junioren. Uitslag
riders. Uitslag Kür young
Uitslag pony’s. Kür
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.