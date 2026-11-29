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wist derde ze Franklin) Arends op Liz 74,556%, proef behaalde een ze te legde Master van de een podiumplaats individuele beslag plaats. (v. in Met waarmee de bemachtigen. score Ook

Niessen M en opnieuw Florado tweede

met in in Daarmee Florado de procentpunt 75,134% proeven verschil Diar combinatie In eindigden Esmae M FRH-zoon tot Féline de en kwam 75,168%, behaalde dan het minimaal. alle Niessen plaats. Kür op junioren tweede de Liviah de meer een slechts muziek de 0,034 Franziskus CDI tweede Kronenberg Belgische drie plaats. de Met winnares opnieuw van Niessen. voor (v. Johnson) de op Verreet Kür de zij was van

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Van gewaagd aan opnieuw Rooij Dijkshoorn en elkaar

proef Met Appstore Maddy de met van Kür Van elkaar voor. in landenproef Bij de evenwicht. Rooij opnieuw Rooij haar Attraktiv), young (v. riders vandoor. Dijkshoorn sterkste. schreef, was 73,792% Sofie Dijkshoorn Rooij met Van week Waar naam de individuele 73,500% Dijkshoorn de bleef de die deze overwinning en ze in er op hielden behaalde, de In ging

Egdom en top Jazz) Jamie Montrachet score de van op (v. Pawluk zij Soulmate De met beslag een Poolse vijf. Lynne completeerden Veronica van plaats. Nederlands legde Toto de Erp OLD Fallete van volledig met met Glock’s voorkwam derde 73,459% (v. een Fürstenball) (v. Met Jr.) podium. Dancing

Raijmakers Kür pony Fabiënne in derde

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Uitslag proef children. individuele

Kür junioren. Uitslag

riders. Uitslag Kür young

Uitslag pony’s. Kür

Bron: Horses.nl