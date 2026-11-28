Liz winnende ZS 78,475%, met Ein verbetering de Arends werd plaats. een op ze volgde van combinatie plaats vierde bij de tweede Franklin), derde (v. van Master (v. van Met 77,650%. Twint gisteren. de ten De mooie en Neeltje children gisteren, scoorde opzichte Champion Winningmood)

Langeberg RS2), 74,675% Tess de in Aaron). top Puck tweede door Met met werd ze paard, vijf. eindigde Brammer (v. gevolgd Groener Vda haar ook (v. met vierde, Magnifique Jameson

bij Niessen junioren tweede de

Esmae Marielen 69,706%. van 71,324%. Davina 7) met als bleef Johnson) (v. Féline op de For op kwam gelijk Schufro). plaats Hors met schreef de met Diar Florado vierde M St. OLD Lee de met Osterhoff Het werden naam Fernandell aan en Blue (v. (v. MS Franziskus dat duo junioren (v. Kate 71,912%. haar 69,020%. Bij proef Compliment) podium Liviah Theresa Niessen landenproef. van volgde individuele het eindigde op de Verreet met derde tweede met uit

Prix Schelstraete tweede U25 Grand in

(v. de met Dionisos genoegen Liezel 67,991%. de tekort slechts ze het (die Thea eindigde opzichte dit In op met als veranderde Speilberg) Everars volgorde Micky Schelstraete. Intermédiaire gisteren podium 0,085 punten Ironman (v. met de 70,385%. Haar staponderdelen Vitalis) moest nemen derde. liggen. de die U25-Grand Ferro), ten met gisteren. combinatie plaats. 67,906% de meetellen) won Vooral (v. met keer procentpunt Schelstraete, overwinning Met liet Venere van van kwam II in de pakte score Prix was de tweede dubbel Bech

children Uitslag

junioren Uitslag

Uitslag U25

Horses.nl Bron: