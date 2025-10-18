Sanne Glissenaar pakt derde plaats bij junioren in Le Mans

Sanne Glissenaar viel vanmiddag met de 13-jarige Hannoveraner Turmalin (v. Totilas) in de prijzen bij de junioren in Le Mans. In de individuele proef reed Glissenaar de zwarte ruin met 66,422% naar de derde plaats. De 17-jarige Glissenaar brengt Turmalin sinds november 2024 in de internationale ring bij de junioren uit.

Mariam Gurtskaya schreef de rubriek op haar naam met de 15-jarige KWPN’er Forte H.R. (v. Vivaldi). De Georgische amazone stuurde het fokproduct van H.S. Roelfsema naar 67,353%. Gurtskaya brengt Forte H.R. pas sinds juni in de internationale sport uit. De wedstrijd in Le Mans is hun tweede internationale optreden.

Pirlot tweede

Lea Pirlot bemachtigde de derde plaats met de achtjarige KWPN’er Monseratte (v. Glock’s Zonik). De jury waardeerde de proef van de Belgische amazone met de zwartbruine hengst met 66,716%.

