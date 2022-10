Sanne van der Pols wint bij zesjarigen in Troisdorf

Sanne van der Pols schreef vanmorgen in Troisdorf met de Oldenburger Sommerwolke J.M. (v. Dante Weltino OLD) de proef voor zesjarigen op haar naam. De combinatie scoorde voor de draf een 8.8, voor de stap een 8.0, voor de galop een 7.8, voor durchlässigkeit een 8.3 en voor de totale indruk een 8.5. In juni viel het paar ook al in de prijzen in Exloo bij de zesjarigen.

Kim Pfeiffer werd tweede met de zesjarige Fieramonte (v. Feriado). Het duo behaalde voor de draf een 7.8, voor de stap een 8.5, voor de galop een 7.2, voor durchlässigkeit een 7.5 en voor de totale indruk een 7.8. Saskia Poel eindigde op de derde plaats met de KWPN-hengst Le Formidable (v. Bordeaux). De amazone haalde met haar eigen fokproduct het hoogste cijfer voor de draf. Dit onderdeel werd beoordeeld met een 7.5.

Luttjeboer tweede bij U25

Vanmorgen kwamen ook de U25-combinaties in Troisdorf in de baan. Corinda Luttjeboer kwam voor Nederland aan de start met de 15-jarige KWPN’er Cirano (v. United). Het paar reed naar de tweede plaats met 67,231%. De amazone brengt de hengst sinds oktober 2020 in de U25 uit. Nico Nyssen greep de winst met de twaalfjarige KWPN’er Farrington (v. Jazz). De Belg kreeg voor zijn proef 70,872%.

Bekijk hier de uitslag van de zesjarigen

Bekijk hier de uitslag van de U25