Sara Aagaard Hyrm wint Grand Prix-debuut met 71,261%

Petra Trommelen
Sara Aagaard Hyrm met Atterupgaards Cooper. Foto: FEI/Lukasz Kowalski
De 24-jarige Deense amazone Sara Aagaard Hyrm maakte op het wereldbekerevenement in Herning haar internationale 3* Grand Prix-debuut en pakte direct de overwinning met Atterupgaards Cooper (v. Charmeur). Het duo behaalde een score van 71,261%. Eerder dit jaar won Hyrm individueel zilver op het EK voor U25 ruiters, achter de Duitser Moritz Treffinger met Cadeau Noir, die in de Wereldbekerproef van vandaag op de achtste plaats eindigde.

