Sarah Lockman hoopt op shortlist met First Apple

Sarah Lockman is het jaar goed begonnen met First Apple (v. Vivaldi). Het duo won dit weekend de Grand Prix Special op een nationale wedstrijd in Loxahatchee en haalde met een score van 76,809% een nieuw persoonlijk record.

De Amerikaanse dressuuramazone zit sinds begin 2019 in het zadel van de door Nico van Maaswaal gefokte First Apple, die onder Patrick van der Meer werd opgeleid tot de Lichte Tour en maakte begin 2020 de overstap naar de Zware Tour. Na een succesvol begin in de Grand Prix, kwam het er vervolgens vanwege de wedstrijdpauze als gevolg van corona een tijd niet van om te starten.

Basis

Die wedstrijdvrije tijd besteedde Lockman om samen met haar team, dat bestaat uit haar verloofde Lee Tubman, die voor Canada rijdt en ook 4*-jurylid is en Debbie McDonald, “De lange pauze heeft ons alleen maar geholpen. We hebben de zomer heel hard met Lee gewerkt en aandacht besteed aan elk aspect van de basisprincipes van dressuur”, aldus de amazone. “Hij is na de overgang van de Lichte naar de Zware Tour alleen maar sterker geworden en onze band is ook zo speciaal.”

Shortlist

Het korte termijn doel dat Lockman voor zichzelf gesteld heeft is om volgende maand ook weer internationaal te starten met First Apple. “Het is zo geweldig om hier in Florida te zijn, want er zijn zoveel mogelijkheden”, vertelt ze. “En hopelijk zijn we ook in de CDI-ring zo succesvol en komen we op de shortlist voor de Olympische Spelen.”

Bron: Dressagenews