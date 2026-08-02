Sarah Willemsen wint ook junioren-Kür in Neustadt-Dosse

Sarah Willemsen heeft haar internationale debuut met Goya-Odette B (v. Belissimo M) op uitstekende wijze afgesloten. Na een vierde plaats in de landenproef voor junioren en de overwinning in de individuele proef, mocht de amazone ook in de Kür op muziek als winnares naar voren treden. Met de vijftienjarige KWPN-merrie reed Willemsen naar een score van 73,375%.
indruk onderdeel de een verschenen. protocol meerdere zevens maakten met de galoptour, en gaven het dat enige juryleden cijfer Willemsen op onder B vooral een waarvoor beoordeeld. werd het en vijf vormde De onvoldoende zes. sterke van 7,5’en keertwending Twee Goya-Odette daarvoor
amazones drie Duitse completeren top
de medaille in de met (v. nog en kwam het team Dit Europees veroverde. plaats Kampioenschap Vivianne Don de Duitse OLD op naar op de Romanov) De gouden zij Mercker Djamalla 2023 OLD waar combinatie bij overstap junioren. 72,535%. het children, met met eindigde De de Djamalla maakten Mercker uit jaar tweede
Me. in een Ook Madleen score uit gefokt (v. DSP-goedgekeurde MZ behaalde De Oldenburger-kampioen de Baccardi) 71,705%. Wegmann Duitse handen. een halfzus met derde is van hengst voormalig van Follow bleef plaats Bonito
Uitslag.
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Bron: Horses.nl
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