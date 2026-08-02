Sarah Willemsen wint ook junioren-Kür in Neustadt-Dosse

Savannah Pieters
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Sarah Willemsen wint ook junioren-Kür in Neustadt-Dosse featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Sarah Willemsen heeft haar internationale debuut met Goya-Odette B (v. Belissimo M) op uitstekende wijze afgesloten. Na een vierde plaats in de landenproef voor junioren en de overwinning in de individuele proef, mocht de amazone ook in de Kür op muziek als winnares naar voren treden. Met de vijftienjarige KWPN-merrie reed Willemsen naar een score van 73,375%.

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