Saskia Poel, Esmee van Veen en Skye Plasman in de prijzen op CDI Troisdorf

Saskia Poel, Esmee van Veen en Skye Plasman hebben vandaag mooie resultaten neergezet in Troisdorf. Saskia Poel won met Hero-K de Inter A, Esmee van Veen werd met Featherlight D.E. tweede in de Inter 2 en Skye Plasman werd derde bij de Junioren met Karaat.

Saskia Poel schreef zojuist de overwinning op haar naam in de Inter A met Hero-K (v. Charmeur). Het duo reed hun internationale debuut in deze klasse en zette een score neer van 64.029%. Een programmafout weerhield hen van een hoger percentage, maar het was genoeg om voor te blijven op de Duitse amazones Katja Rommel en Claudia Weskamp – Effertz.

Van Veen en Featherlight D.E.

Esmee van Veen scoorde 66.029% in de Inter 2 met Featherlight D.E. (v. Wynton). Hiermee werd de combinatie tweede, één jurylid waardeerde de proef met 68.382% en plaatste hun aan kop. Uiteindelijk was het Beatrice Arturi die de overwinning op haar naam schreef. De Italiaanse amazone, die werkzaam is bij Gestüt Sprehe, reed Destiny OLD naar een score van 69.029%. Arturi reed vorig jaar de Europese Kampioenschappen met de Desperados-nakomeling, die eerder in de Grand Prix werd uitgebracht door Kristina Bröring-Sprehe.

Junioren

Skye Plasman werd vanmorgen derde bij de Junioren met Karaat. Op haar tweede internationale wedstrijd met de 9-jarige Charmeur-nakomeling scoorde de amazone 66.010%. De overwinning ging in deze rubriek naar Sabrina Rietiker met Faviola (v. Foundation). De Zwitserse amazone scoorde 70.505% en bleef daarmee voor op Lena Wolf met Sundancer (v. Sungold).

Uitslagen

Bron: Horses.nl