Saskia Poel scoort in Lichte Tour CDI Hagen

Op hun tweede internationale wedstrijd in de Lichte Tour, gisteren en vandaag op CDI Hagen, deden Saskia Poel en Hero-K (Charmeur x Silvano N) goede zaken. In de Prix St. Georges werd het duo derde met 69,902%, in de Intermédiaire I reed Poel haar hengst met 69,216% naar de vierde plaats.

In de Prix St. Georges op maandag ging de overwinning naar Kira Wulferding. De Duitse amazone reed de merrie Bonita Springs (v. Boston), die eerder opviel in het jonge paarden-circuit, bij hun internationale debuut naar 73,186%.

Springbank en Reichert winnen Inter I

Ook in de Intermédiaire I bleef de overwinning in Duitsland. Daarvoor zorgde Yara Reichert. Zij reed de achtjarige hengst Springbank II VH (v. Skovens Rafael), die ze vorig jaar kocht van Andreas Helgstrand en in dat jaar ook op het WK voor jonge dressuurpaarden in Verden uitbracht, naar 72,745%.

