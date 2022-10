Saskia Poel trekt Prix St. Georges naar zich toe in Troisdorf

Saskia Poel liet vanmiddag iedereen achter zich in de Prix St. Georges in het Duitse Troisdorf. Ze reed de piste binnen met de tienjarige KWPN'er Hero-K (v. Charmeur). De proef van de combinatie werd gewaardeerd met 71,618%. Poel werd met de ruin door drie van de vijf juryleden aan kop gezet. Hero-K werd in 2012 als veulen verkocht op de Veulenveiling Midden-Nederland voor 27.000 euro.