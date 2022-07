Saskia Poel tweede in PSG Neu-Anspach

Nadat Saskia Poel haar Hero-K (Charmeur x Silvano) eerder dit seizoen al naar hoge klasseringen in de internationale Lichte Tour reed, was het vandaag op CDI Neu-Anspach opnieuw raak. In de Prix St. Georges waardeerden drie van de vijf juryleden de proef met scores boven de 70%. Uiteindelijk werd het 69,971% en daarmee werd het duo tweede.

De overwinning bleef in eigen land. Daarvoor zorgde Julia Rohmann. Met Roma Cherie (v. Rohjuwel) noteerde de Duitse amazone 70,647%. Mate Gurai uit Hongarije werd derde met Ampère-zoon All In. Zij scoorden 69,118%.

