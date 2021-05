Saskia van Es pakt zege met Italio in Prix St. Georges

Saskia van Es ging er vanmorgen met de overwinning vandoor in de Prix St. Georges in Grote-Brogel. Met haar derde zelf opgeleide Lichte Tour-paard Italo (v. Fürstenball) zette ze de winnende score neer van 73,382%. Ze werd door vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst. Van het jurylid bij B kreeg ze de hoogste score van 75.000%.

In augustus reed de amazone voor het laatst met Italo de ring binnen op een internationale wedstrijd. In Sint-Truiden werden ze vierde in de Prix St. Georges met een score van 70,794%.

KWPN’er Zwetcher tweede

Kristin Biermann eindigde op de tweede plaats met de 17-jarige KWPN’er Zwetcher (v. Sir Sinclair). Haar proef met het fokproduct van D. van Norel Prins werd door de jury beoordeeld met 71,794%. De bruine ruin werd van mei 2013 tot en met januari 2014 uitgebracht door Sheela van Bregt.

Van der Muren

Kim van der Muren werd derde met de tienjarige Bordeaux-dochter Guadeloupe-Beau. De combinatie kreeg een score van 70,882%. Van der Muren reed de KWPN’er als vijfjarige op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo en zette een knappe prestatie neer door derde te worden in de finale.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl