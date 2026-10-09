Saved by de mediaan: winst voor McLaren bij GP-debuut op Indoor Friesland

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op begin een Pavicic onder bruine internationale dan maakte een op maanden zijn vier een vijf ring en Baldwin, eerste Na McLaren ervoor Baarup, score weg de ruim NK en op 69,478%. uit tussen uitkwam. de De tijd scores van vandaag Patricia terug juryleden dat de van het zorgde wedstrijd Twist, proef) Janine 68,043% op de (aan Karen het in kwam indruk 70,109%. Wolters) de en de (Richard lange eners was naar dik en 70%, score 70% wedstrijdpauze was een de van maar betere van Susanne (frisser) kwamen in er fout

Dijkman Beaujolais en

op met van is, tussen scores Hier Prix fouten, lagen 70,87%. uitkwam technische Friesland nette 66,749% werkzaam De de score en dezelfde Marsja precies ook Beaujolais de zonder (69,478%). een Bordeaux) reed Friese die secretariaat op Indoor (v. het Grand overigens dus die Dijkman,

Friesland! Dinja Indoor doorslag zeldzame de De middelste voor van Bij tweede middelste de 69,783%. een voor Liere – Dijkman al – geldt geeft. mediaan plaatsing was voor keer op vandaag score voorkwam de dat score 70%, de ex-aquo die

met Antonia Ramel Mac H piaffe-passagetalent Millan

een te in Zweedse veel wat Mac ruin liet die huis De het in De indrukwekkende de Grand te in Ramel nog wel zwarte (v. gespannen, zien tienjarige liet gevestigde Nederland onderdelen de Millennium) maar 68,739%. pi-pa hebben. Antonia Met in piaffe-passage beeldschone werd was Leeuwarden Prix. debuteren H Millan in

Filion Dominique

die haalde Filion galop het punten bleven En en Kha in Toto overgang Ramel Diva Onder Dominique 68,304%. was van liggen. de andere met er daarmee Glock’s achterwaarts draf Voor combinatie (v. in. naar jr) Corieta

een VMF trens), langere At met Once. score. (internationale) Marie-Jose met (op eten en Geert-Jan Nek Calis na Raateland, het Bij een was bij het van Limited Hetzelfde weer hoge(re) met Lara Edition geval terugkwam roet van in wedstrijdpauze die gooiden Gladiator foutjes All

Uitslag

Horses.nl Bron: