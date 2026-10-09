Saved by de mediaan: winst voor McLaren bij GP-debuut op Indoor Friesland

McLaren OLD N.O.P.T. (v. Morricone I) heeft onder Dinja van Liere zijn internationale debuut in de Grand Prix gewonnen, zij het met dezelfde score als de nummers twee Marsja Dijkman en Beaujolais (v. Bordeaux). Beide combinaties kwamen op Indoor Friesland op 69,478%, waarbij volgens het FEI-reglement de (hoogste) mediaan dan de doorslag geeft in de uitslag. En die was voor McLaren.
in zijn Reesink maken de McLaren Grand populaire daar niet Toen van in Stallions hij hij waar het Twee verwachtingen NK maakte scoorde mei op debuut en kreeg 70,478%. weken Dressuur direct 75,217%. helemaal de kon de Nationaal Prix. KWPN-hengst
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Dijkman Beaujolais en
op met van is, tussen scores Hier Prix fouten, lagen 70,87%. uitkwam technische Friesland nette 66,749% werkzaam De de score en dezelfde Marsja precies ook Beaujolais de zonder (69,478%). een Bordeaux) reed Friese die secretariaat op Indoor (v. het Grand overigens dus die Dijkman,
Friesland! Dinja Indoor doorslag zeldzame de De middelste voor van Bij tweede middelste de 69,783%. een voor Liere – Dijkman al – geldt geeft. mediaan plaatsing was voor keer op vandaag score voorkwam de dat score 70%, de ex-aquo die
met Antonia Ramel Mac H piaffe-passagetalent Millan
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Filion Dominique
die haalde Filion galop het punten bleven En en Kha in Toto overgang Ramel Diva Onder Dominique 68,304%. was van liggen. de andere met er daarmee Glock’s achterwaarts draf Voor combinatie (v. in. naar jr) Corieta
een VMF trens), langere At met Once. score. (internationale) Marie-Jose met (op eten en Geert-Jan Nek Calis na Raateland, het Bij een was bij het van Limited Hetzelfde weer hoge(re) met Lara Edition geval terugkwam roet van in wedstrijdpauze die gooiden Gladiator foutjes All
Uitslag
Horses.nl Bron:
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