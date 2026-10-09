Saved by de mediaan: winst voor McLaren bij GP-debuut op Indoor Friesland

Rick Helmink
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Saved by de mediaan: winst voor McLaren bij GP-debuut op Indoor Friesland featured image
Dinja van Liere met McLaren N.O.P.T. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

McLaren OLD N.O.P.T. (v. Morricone I) heeft onder Dinja van Liere zijn internationale debuut in de Grand Prix gewonnen, zij het met dezelfde score als de nummers twee Marsja Dijkman en Beaujolais (v. Bordeaux). Beide combinaties kwamen op Indoor Friesland op 69,478%, waarbij volgens het FEI-reglement de (hoogste) mediaan dan de doorslag geeft in de uitslag. En die was voor McLaren.


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