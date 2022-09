Schelstraete en Ironman vierde in Inter I kür Waregem

Jonna Schelstraete en de KWPN-gefokte hengst Ironman (Ferro x Tuschinski) hebben CDI Waregem afgesloten met de vierde plaats in de Intermédiaire I kür op muziek. De door Yvonne Copal gefokte hengst kreeg meerdere achten voor zijn imponerende draftour en kwam tot een score van 73,250%. Amber de Groot mocht de vijfde prijs in ontvangst nemen.

De Groot en Homemade (Louisville x Rubiquil) vielen in de Prix St. Georges en de Inter I net buiten de prijzen, maar in de kür nam de amazone revanche en stuurde de tienjarige NRPS-hengst naar 72,710%. Dat leverde haar de vijfde prijs op.

Ashley Holzer mocht na haar overwinningen in de Prix St. Georges en de Inter I ook in de kür de eerste prijs in ontvangst nemen. Met de Bordeaux-dochter Bliss scoorde ze 76,240%.

