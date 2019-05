Schelstraete in vorm met Grand Charmeur en Elin’s Noncisdador

Na een iets mindere dag donderdag in de landenwedstrijd bij de Junioren revancheerde Micky Schelstraete zich met een vierde plaats. Daarnaast behaalde de veertienjarige amazone een tweede prijs bij de pony's.

Donderdag werd Schelstraete met de Apache-zoon Grand-Charmeur negentiende met bijna 66%. Vandaag behaalde de combinatie bijna 4% meer in de individuele proef. Dit was goed voor een vierde prijs. De zege was voor de Duitse Laura Stuhldreier met de Don Crusador-zoon Diabolo Nymphenburg met een score van 72,235%. Nipt er achter volgde Thessa Gilbers met Gominka EST (v. Lord Loxely).

Ook een top tien klassering was er voor Sanne van der Pols met Cuvanck PP en Sharina Mandemakers met Guns ’n Roses.

Van der Pols

In de andere Juniorenrubriek was er net als donderdag een overwinning voor Sanne van der Pols met de Don Schufro-nazaat Excellentie met een score van 71,118%. Hiermee is Van der Pols hard onderweg naar een hattrick.

Ponyteam

Ook het ponyteam dat gisteren tweede werd in de landenproef deed vandaag in de individuele proef ook goede zaken. Met een score van 74,505% was er een tweede plaats voor Micky Schelstraete met Elin’s Noncisdador. Haar teamgenote Lilli van den Hoogen behaalde met Martinez Candyman een vierde plaats gevolgd door Robin Heiden met Colourfull Cannonball op een zesde positie.

De overwinning was voor Antonia Bush-Kuffner met Daily Pleasure WE.

Opnieuw zege

Net als gisteren won Anniek van Dulst bij de children. Vandaag bouwde ze haar voorsprong uit met 5%. Amber Schelstraete behaalde met Burberry bijna 67% dat goed was voor een vierde plaats.

Bron: Horses.nl